"الصحة" تكشف تداعيات حالة تأخرت في الكشف عن "كورونا"

أدخلت إلى العناية المركزة لعدم المبادرة بالذهاب لعيادات "تطمن"

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن تداعيات إحدى الحالات الجديدة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: تأخرت الحالة عن الذهاب للكشف عند ظهور الأعراض مما كان سببًا في دخولها العناية المركزة.

وأضافت: عيادات "تطمن" تعمل على مدار الساعة، ويجب المبادرة فورًا بالذهاب إليها عند ظهور الأعراض.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 04:03 PM

أدخلت إلى العناية المركزة لعدم المبادرة بالذهاب لعيادات "تطمن"

"الصحة" تكشف تداعيات حالة تأخرت في الكشف عن "كورونا"

محمد المواسي

الرياض

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كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن تداعيات إحدى الحالات الجديدة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة: تأخرت الحالة عن الذهاب للكشف عند ظهور الأعراض مما كان سببًا في دخولها العناية المركزة.

وأضافت: عيادات "تطمن" تعمل على مدار الساعة، ويجب المبادرة فورًا بالذهاب إليها عند ظهور الأعراض.

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