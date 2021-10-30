كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس

سجلت الفلبين اليوم، أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك يرجع في جانب كبير منه إلى إعادة تصنيف حالات سابقة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية في بيان، أنها سجلت 423 وفاة "بكوفيد-19"، متجاوزة العدد المسجل في التاسع من أبريل 401 حالة وفاة.

وأضافت أن 373 حالة صُنفت في السابق كحالات شفاء، أعيد تصنيفها وأضيفت إلى حصيلة الوفيات المسجلة اليوم.

الجدير بالذكر أن الفلبين سجلت قرابة 2.8 مليون إصابة بفيروس كورونا و43044 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات في دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.