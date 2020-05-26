بعد توقف استمر شهرين ونصف.. الأحد المقبل عودة الدوام للقطاعين الحكومي والخاص

طبقا لتصريحات مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فقد تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص اعتباراً من الأحد المقبل والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وكان الدوام قد تم تعليقه منتصف شهر رجب الماضي، واستمر قرابة 70 يوماً في خطوة احترازية هامة تطلبتها تلك الفترة

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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 05:28 AM

بعد توقف استمر شهرين ونصف.. الأحد المقبل عودة الدوام للقطاعين الحكومي والخاص

محمد حضاض

الرياض

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طبقا لتصريحات مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فقد تقرر رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص اعتباراً من الأحد المقبل والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وكان الدوام قد تم تعليقه منتصف شهر رجب الماضي، واستمر قرابة 70 يوماً في خطوة احترازية هامة تطلبتها تلك الفترة

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