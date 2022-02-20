الأردن تسجل 10085 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13682 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 10085 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1570907 إصابات.



وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1392838 حالة شفاء بعد تسجيل 18872 حالة إضافية، كما سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13682 حالة.