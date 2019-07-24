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في لقاء عُقد بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير التشيك بالمملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.