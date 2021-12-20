تستمر 3 أسابيع .."اتصالات جدة" تبدأ الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الأول ..اليوم

"الغامدي": وضع نقاط فرز بصري ومسارات متعددة وضمان التباعد الاجتماعي

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الاثنين في استقبال المتدربين لأداء الاختبارات في مقر الكلية، ‏وسط إجراءات احترازية ‏صارمة ‏لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة.

وصرّح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي تحديد أوقات التعقيم‏‏ بين فترات الاختبارات ووضع نقاط فرز بصري ومسارات متعددة بالإضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الكلية سوف تستمر في الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، مؤكدًا أن الاختبارات التي تجريها الكلية بمقرها للمواد العملية والنظرية.

ودعا "الغامدي" ‏جميع المتدربين الالتزام بالحضور في موعد الاختبارات وكذلك لبس ‏‏الكمامات ‏والتباعد بما لا يقل عن مترين في صالة الاختبارات ‏حفاظًا على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا لا سمح الله ‏‏‏داعين لجميع ‏أبنائها المتدربين ‏بالتوفيق.