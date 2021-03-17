مصر تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.
وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
تسلمت 350 ألف مصل من "سينوفارم"
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.
وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".