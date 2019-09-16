انطلاق الدورة التمهيدية لمدربي التايكوندو بمعهد إعداد القادة بالرياض

انطلقت، يوم أمس الأحد، الدورة التمهيدية لمدربي التايكوندو، التي يستضيفها معهد إعداد القادة بالرياض بمشاركة "76" مدرباً من الكوادر المؤهلة.



وتعدّ الدورة هي الأكبر في تاريخ الاتحاد ويشرف عليها رئيس اللجنة الفنية ثامر بن عبدالله السعران .



ويخضع المدربون لمحاضرات نظرية وعملية بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم التدريبية وانخراطهم في قيادة دفة الأندية الجديدة في المملكة، وهي السياسة التي رسمها أعضاء مجلس الإدارة بقيادة العميد ركن العميد ركن شداد العمري.



وتضمنت الخطط للموسم الجديد، توسيع انتشار الطواقم التحكيمية والمدربين على صعيد "الرجال والنساء" من أجل إيجاد قاعدة كبيرة تعزز عطاء المنتخبات السعودية.