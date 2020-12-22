قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن أنها ستغلق أبوابها بداية من الخميس

حتى 4 يناير القادم ودعت إلى التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الهاتف

نوّهت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الخميس 24 / 12 / 2020م، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021، على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 04 / 01 / 2021.

وأفادت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642.

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22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 09:39 AM

حتى 4 يناير القادم ودعت إلى التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الهاتف

قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن أنها ستغلق أبوابها بداية من الخميس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نوّهت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الخميس 24 / 12 / 2020م، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021، على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 04 / 01 / 2021.

وأفادت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642.

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