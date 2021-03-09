"الأرصاد": عواصف ترابية على معظم المناطق من الخميس للسبت

رياح مثيرة للأتربة والغبار وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تصل سرعتها إلى 60كم/ساعة، وتتكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في الرؤية من الخميس إلى السبت.

وقال المركز اليوم: إن هذه الحالة ستشمل: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، الرياض، القصيم، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، عسير، الباحة).