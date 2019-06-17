الأحساء.. جراحة ناجحة لاستخراج "سبحة" من بطن طفل

عمره سنتان وكان يعاني من قيء متكرر وآلام حادة في البطن

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، من استخراج سبحة مغناطيسية من داخل بطن طفل يبلغ من العمر سنتين‪؛ حيث كان يعاني من قيء متكرر وآلام حادة في البطن، وبعد إجراء الفحص الطبي والتحاليل والأشعة اللازمة، وُجدت سبحة مغناطيسية في بطن الطفل؛ مما سبّب له عدة ثقوب داخل المعدة والأمعاء الدقيقة، وقرر الفريق الطبي على أثرها إجراء عملية جراحية عاجلة، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- حيث تم استخراج السبحة وإصلاح الثقوب وغادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء بسعة (450) سريرًا يعتبر من المنشآت الصحية المتخصصة، التي تقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال؛ وذلك من خلال ما يملكه من تجهيزات طبية متطورة ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة تمتلك مؤهلات عالية‪.