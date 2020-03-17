كورونا.. الجيش الأردني يعلن نشر قواته عند مداخل ومخارج المدن

ناشد اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة بالبلاد

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أنه سينشر قوات عسكرية تابعة له عند مداخل ومخارج مدن المملكة، في إطار الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة "بترا" الرسمية، إنها "ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن؛ في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا".

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان، الذي حمل رقم 1، المواطنين "اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".