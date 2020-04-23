"الصحة" تُغلق بنكاً بحائل احترازياً بعد مخالطة أحد موظفيه لشقيقته المصابة بـ"كورونا"

زميل له أبلغ مركز اتصال الوزارة (937) بالحالة

أغلقت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة حائل، مؤقتاً، فرع بنك بصناعية حائل، احترازاً بعد ثبوت إيجابية حالة شقيقة موظف سعودي بالبنك، وإصابتها بفيروس كورونا، ومخالطته لها خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان أحد موظفي البنك أبلغ مركز اتصال وزارة الصحة (937) بوجود زميل له خالط شقيقته التي أثبتت التحاليل إيجابية حالتها، وتخضع للعلاج بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.

وعلمت "سبق" أن البنك أرسل رسائل نصية لموظفيه يدعوهم لحجر أنفسهم واتخاذ الاحترازات والاحتياطات اللازمة لضمان عدم انتشار الفيروس عن طريق أحدهم، فيما ستشرع الجهات ذات العلاقة بتعقيم البنك ليستقبل عملاءه في أقرب وقت، فيما يُرجّح تزويد البنك بموظفين من الفروع الأخرى بمدينة حائل لتسيير العمل وخدمة العُملاء، حتى عودة موظفيه من الحجر المنزلي.