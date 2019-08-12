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وجع استشهاد ابنه سرق منه صوته وأمضى 18 عامًا باكياً منزويًا.. مكرمة الملك سلمان تكفكف دموع “بكر المصري وزوجته”
موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
المملكة
/
محليات
12
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:12 PM
وجع استشهاد ابنه سرق منه صوته وأمضى 18 عامًا باكياً منزويًا.. مكرمة الملك سلمان تكفكف دموع “بكر المصري وزوجته”
صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض
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موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
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