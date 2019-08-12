وجع استشهاد ابنه سرق منه صوته وأمضى 18 عامًا باكياً منزويًا.. مكرمة الملك سلمان تكفكف دموع “بكر المصري وزوجته”

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 12:12 PM

وجع استشهاد ابنه سرق منه صوته وأمضى 18 عامًا باكياً منزويًا.. مكرمة الملك سلمان تكفكف دموع “بكر المصري وزوجته”

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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