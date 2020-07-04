"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية ونجران: رياح وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثالثة من فَجْر السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة نجران بأنها تشهد استمرار حالة رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فَجْر السبت.