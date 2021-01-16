"الشربتلي" يظفر بكأس وزارة الحرس الوطني

حقق الفارس عبد الله الشربتلي كأس وزارة الحرس الوطني لقفز الحواجز والتي أُقيمت مساء اليوم (السبت) في مركز المطبقاني بجدة.



وحل الشربتلي بالمركز الأول بعد منافسة شرسة من صاحب المركز الثاني الفارس خالد المبطي، فيما حل ثالثًا الفارس فيصل أبا الخيل.



وكانت بطولة كأس وزارة الحرس الوطني لقفز الحواجز قد انطلقت يوم الخميس الماضي 14 يناير واختتمت مساء اليوم السبت 16 يناير بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وشهدت البطولة إقامة تسعة أشواط، بمشاركة أكثر من 90 فارسًا وفارسة، حيث بلغ عدد الجياد المسجلة في البطولة أكثر من 130 جوادًا من مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة نخبة من الفرسان وعددٍ كبير من الأسماء الشابة في البطولة، فيما شهدت البطولة مشاركة الفرسان منهم تحت سن 18.