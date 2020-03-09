"صحة عسير": الرسالة المتداوَلة عن وجود إصابات بـ"كورونا" في المنطقة "إشاعة"

دعت للاستفسار عن الفيروس عبر 937 وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت "صحة عسير" صحة الرسالة المتداوَلة عبر تطبيق الواتساب عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا، وأكدت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي عدم صحة ما تم تداوله، وأنه لا يعدو كونه "إشاعة"، وأنه يجب استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم نشر مثل تلك الشائعات.

وبيّنت "صحة عسير" أن الرسالة المتداوَلة غير صحيحة، ولم تسجَّل في ‎منطقة عسير أية حالات مؤكدة بفيروس ‎كورونا الجديد حتى الوقت الحالي.



ودعت "صحة عسير" الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.