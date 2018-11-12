المسابقات: تعديل موعد مباراة الفتح وأحد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيره أحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .

وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لنادي أحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 07:56 PM

المسابقات: تعديل موعد مباراة الفتح وأحد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيره أحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .

وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لنادي أحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

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