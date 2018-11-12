المسابقات: تعديل موعد مباراة الفتح وأحد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيره أحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .
وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لنادي أحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة فريق الفتح مع نظيره أحد والتي مقررًا إقامتها يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر نوفمبر .
وقالت إدارة الفتح إنها تلقت خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم أشار فيه، أنه ونتيجةً لظروف الطيران لنادي أحد، فقد تقرر تعديل الموعد ليكون في تمام الساعة الـ ٢:٤٥ عصرًا وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.