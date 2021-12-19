"التنمية" و"الأُسر الاقتصادية" يطلقان برنامج التأهيل المهني والحِرفي بمدينة الرياض

لخلق 360 فرصة وظيفية وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأُسر الاقتصادية برنامج التأهيل المهني الحِرفي في مدينة الرياض؛ لخلق (360) فرصة وظيفية لأفراد مؤهلين لسوق العمل، وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين.

من جانبه، أكد توفيق المورقي، المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج المُمكِّنة للأُسر ذوي الدخل المحدود، وتعمل فيه جمعية الأُسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأُسر، ثم تدريبهم حسب توجهاتهم، وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية مساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف "المورقي": يهدف البرنامج إلى تمكين الأُسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة بوصفهم أُسرًا منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدَّمة من الأُسر المنتجة، وزيادة نِسَب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأشار "المورقي" إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محاور رئيسة، منها: نشر ثقافة العمل الحر وتعزيزها، وتيسير بنك التنمية للمشاريع الناشئة، وبناء نموذج العمل التجاري للمشاريع الناشئة، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع الناشئة.

وكشف المدير التنفيذي لجمعية الأُسر الاقتصادية أن برنامج التأهيل المهني والحِرفي لديهم يمتاز بوجود جلسات استشارية مهنية، تساعد وتحدد المسار المهني والحِرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية.. لافتًا إلى أن البرنامج يتكون من (12) مسارًا تدريبيًّا، تؤهل وتطوِّر المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل. وستكون هذه الدورات مجانية، ويحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. وسيتم تمويل مشاريع المتدربين من قِبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.