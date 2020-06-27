بدء استقبال طلبات القبول ببرامج الدبلوم المسائي بتقنية صامطة

للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ

بدأت الكلية التقنية للبنين بمحافظة صامطة، الجمعة، استقبال طلبات القبول للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ.

وقال عميد الكلية، أحمد داحش دربشي، إن القبول في الكلية سيكون متاحًا حتى 17 من شهر ذي القعدة الجاري، للموظفين المدنيين والعسكريين وغير الموظفين (سعوديون ومقيمون) للفصل التدريبي الأول للعام1442هـ في تخصصات "قسم التقنية المدنية والمعمارية تخصص مدني، وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة، وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وأضاف "دربشي"، أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن الحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة خلال سنتين ونصف، لمن لم يتمكن من الالتحاق بالتدريب الصباحي، والدوام المسائي من الرابعة عصرًا بنظام الحضور الكامل من الأحد حتى الخميس، والإعفاء من شرط العمر وسنوات التخرج، إضافة لتوفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجانًا في الوحدات التدريبية.