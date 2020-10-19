قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي

بعد إنهاء فترة الإعارة بالتراضي

يصل إلى جدة ( نهاية الأسبوع الجاري ) لاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز ، لينضم إلى صفوف فريق الاتحاد من جديد ، قادماً من فريق فنربخشة التركي بعد إعارته لمدة موسم واحد.
وكتب الحساب الرسمي للنادي التركي: "توصل نادي فنر بخشة إلى اتفاق مع اللاعب جاري رودريجيز، من أجل إنهاء فترة الإعارة بالتراضي، وعودته من جديد إلى ناديه الاتحاد".

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19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 07:51 PM

بعد إنهاء فترة الإعارة بالتراضي

قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يصل إلى جدة ( نهاية الأسبوع الجاري ) لاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز ، لينضم إلى صفوف فريق الاتحاد من جديد ، قادماً من فريق فنربخشة التركي بعد إعارته لمدة موسم واحد.
وكتب الحساب الرسمي للنادي التركي: "توصل نادي فنر بخشة إلى اتفاق مع اللاعب جاري رودريجيز، من أجل إنهاء فترة الإعارة بالتراضي، وعودته من جديد إلى ناديه الاتحاد".

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