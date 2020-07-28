الصين: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظل عدد الوفيات عند 4634

سجلت الصين 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرًا، سجل 57 إصابة جديدة؛ فيما سجل إقليم لياونينج بشمال شرقي البلاد ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المُبْلَغ عنه في اليوم السابق.

كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

1

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:17 AM

ظل عدد الوفيات عند 4634

الصين: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 705

سجلت الصين 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرًا، سجل 57 إصابة جديدة؛ فيما سجل إقليم لياونينج بشمال شرقي البلاد ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المُبْلَغ عنه في اليوم السابق.

كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصين فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020