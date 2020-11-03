إدارة "ميلان" تسعى لمفاوضة "إبراهيموفيتش " للبقاء حتى الـ40

بدأ مسؤولو ميلان الإيطالي مفاوضات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، من أجل التجديد لمدة عام إضافي، حتى صيف 2022، مما يجعله مستمراً مع النادي حتى بعد بلوغه سن الأربعين.

وقالت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الثلاثاء: إن "إبراهيموفيتش" يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه قد يبقى لفترة أطول.

ويقدم "زلاتان" بداية رائعة مع ميلان الذي يتصدر ترتيب الكالتشيو، لذلك فإنه يطمح في مواصلة العطاء وعدم الاعتزال في الوقت الراهن، بناءً على مستواه وأهدافه.