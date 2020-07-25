الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

يقدّم خدمة حساب الضريبة الانتقائية

دعت "الجمارك السعودية" إلى تحميل تطبيق الجمارك، من أجل سرعة تقديم الخدمات الإلكترونية، والاستعلام عن المعاملات الجارية، وحساب الضريبة الانتقائية.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": التطبيق يقدم خدمة الاستعلام عن معاملة، وخدمة البحث في المختبرات الخاصة، وخدمة مواقع المنافذ الجمركية، وخدمة الضريبة الانتقائية، وخدمة استيراد المركبات.