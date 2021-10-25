مواجهة تتحدّى الندرة.. قصة "المختبر الوحيد الذي تملكه فتاة في عرعر"

رفضت طابور انتظار الوظائف وأسّست مشروعها ووفّرت فرص عمل لزميلاتها

ندرة الوظائف في تخصّصها، دفعت شابة سعودية لم تتجاوز 26 عاماً من عمرها الى الاستثمار في المختبرات الطبية وتأسيس مشروعها الخاص لتوفر بذلك فرص عمل لها ولزميلاتها بالجامعة، واليوم مختبرها هو الوحيد الذي تملكه فتاة في مدينتها عرعر.

وفي التفاصيل، استعرض منصور المزهم، في تقرير لنشرة أخبار mbc" قصة تحدّي إخصائية المختبرات الطبية سارة المرجي؛ صعوبات ندرة اختصاصها بالمبادرة في تأسيس مشروعها الخاص وعدم الوقوف في طابور الوظائف؛ إذ تقول: "التوظيف في القطاع الحكومي صعب وقد يطول انتظاره، فقررت ان أتحدى نفسي وأعمل في تخصصي، فتوجهت الى أحد البنوك المانحة للقروض بعد أن وجدت كل الدعم المعنوي والمادي من أسرتي".

وأضافت: "استأجرت مقراً للمعمل وقمت بشراء أجهزة المختبرات الطبية، واليوم مختبري هو الوحيد الذي تملكه فتاة في مدينتي عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وأنا لم اتجاوز 26 عاماً من عمري".

ولم تكتفِ سارة بفتح مختبرها الخاص؛ بل أوجدت فرص عمل مجزية لزميلاتها بالجامعة ليكوّنّ فريق عمل نسائي شاب يشغل ويدير أقسام المختبر كافة.

وتابعت سارة: "في ظل حديث الناس عن قلة الوظائف لأخصائي وأخصائيات المختبرات قررت أن أصنع فرص عمل وظيفية لي ولزميلاتي في الجامعة وللدفعات التي تليها".