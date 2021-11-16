مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب

للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي

أكدت مصادر إعلامية وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ 4 عمليات استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.



وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 130 عنصرًا من الميليشيات، وتدمير 16 آلية في مأرب والبيضاء.