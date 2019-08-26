أمير تبوك يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي

يزور المنطقة حاليًّا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، الذي يزور منطقة تبوك حاليًّا؛ حيث رحب أمير المنطقة بـ“المعيقلي”، متمنيًا له دوام التوفيق.

من جانبه أعرب الشيخ المعيقلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما وجدوه من كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال.

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26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 04:12 PM

يزور المنطقة حاليًّا

أمير تبوك يستقبل إمام وخطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، الذي يزور منطقة تبوك حاليًّا؛ حيث رحب أمير المنطقة بـ“المعيقلي”، متمنيًا له دوام التوفيق.

من جانبه أعرب الشيخ المعيقلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما وجدوه من كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال.

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