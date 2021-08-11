"القويحص" يقرر تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة مكة

تتولى مهمة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة العاصمة المقدسة برئاسة الأمين.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ المُعدة من قِبل إدارة الكوارث، وقد تم تحديد الإجراءات والمهام المناطة للجهات المعنية في ضوء الإمكانات المتوفرة لديها، ووضع كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة.

وتضمن القرار عضوية كلٍ من: وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي الحربي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير سقاط، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، ومدير عام مكتب أمين العاصمة المقدسة المهندس وائل حلواني، ومدير إدارة الكوارث المهندس مازن السناري.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير إدارة الكوارث وعضوية كلٍ من: المهندس هاني فقيها، والمهندس محمد أبو طالب، والأستاذ محمود ساعاتي، والمهندس فهد البشري، والمهندس يحيى الأحمري، والمهندس عبد الكريم الزهراني.

وتحدد مهام اللجنة بالإشراف على تنفيذ الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ وعلى مدار العام، والإشراف العام على أعمال اللجنة التنفيذية ومتابعة المهام من قِبل الإدارات المختصة لمعالجة الأحداث الطارئة، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات الطوارئ لإدارة الحدث الطارئ، والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية مع قيادات الجهات الحكومية والخدمية وتحديد الجهات ذات الاختصاص المطلوب تدخلها ومشاركتها مع الأمانة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتسخير الإمكانات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب.