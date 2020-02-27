أمير الشرقية يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الأحد المقبل

بمشاركة أكثر من ٣٠ جهة حكومية وخاصة وتحت عنوان "السلامة أولاً''

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يوم الأحد المقبل حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان ''السلامة أولاً''، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، في مركز معارض الظهران الدولي ''إكسبو'' والذي يستمر لمدة سبعة أيام.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة، أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أكملت استعدادها للاحتفال باليوم العالمي، مؤكداً ان الاستعدادات لهذه المناسبة بدأت منذ وقت مبكر بخطة متكاملة في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية، وذلك لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار أن الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجالات السلامة والإطفاء في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيراً إلى أن المعرض يعد تجمعاً كبيراً ومهماً للمتخصصين في مجال السلامة.

هذا وسيشارك بالمعرض أكثر من ٣٠ جهة حكومية وخاصة حيث سوف يشارك من القطاع الخاص عدد من الشركات فيما يخص السلامة والإطفاء كشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة الغاز والتصنيع الأهلية وكذلك عدد من الجهات الحكومية كإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول وقيادة المنطقة وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية وقيادة حرس الحدود وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الدواء والغذاء وأمن الطرق.