الإمارات: 2.087 إصابة جديدة بـ"كورونا" و16 وفاة

تعافي 1.677 حالة يرفع الحصيلة إلى 399.803

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 419.996 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.369 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 1.677 حالة للشفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 399.803 حالات.