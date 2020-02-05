القبض على حامل الساطور.. شاب اقتحم مدرسة وقام بالتفحيط بداخلها

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على شاب عشريني؛ أقدم على اقتحام مدرسة، والتفحيط في ساحتها الداخلية بمركبة لا تحمل لوحات، ثم اتجه للوقوف بالمواقف الخارجية، وترجَّل من المركبة وهو يحمل ساطورًا.





وكان مقطع فيديو قد وثق الحادثة، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.