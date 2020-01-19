أمريكي يعثر على كنز مخبّأ في أريكة فأعاده إلى أصحابه .. نهاية المفاجأة

كادوا أن يحرقوها .. اُشتريت من مزاد خيري بهدف وضعها في ملجأ للمشرّدين

ربح الجميع جائزة الخير في هذه الواقعة الغريبة، فقد اشترى رجلٌ أريكة من مزاد خيري في ولاية ميشيغان الأميركية، وذلك بهدف وضعها مع قطع أخرى للأثاث في ملجأ للمشرّدين، لكن حُسن نيته وعمله قاداه إلى "غنيمة كبيرة" مخبّأة داخل الوسادة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد شعر هوارد كيربي؛ الذي يعيش في مدينة أووسو، أن الأريكة غير مريحة، خاصة إحدى الوسائد، فقرّر مع زوجة ابنه التحقّق في سبب كون الوسادة "بها أمرٌ غير طبيعي".

وعندما أزال الاثنان غطاء الوسادة، اكتشفا أمراً غريباً، حيث وجدا بداخل الحشو حزماً نقدية بلغت قيمتها 43 ألف دولار.

وسأل كيربي؛ أحد المحامين بشأن مَن يستحق هذه الأموال، فأخبره المحامي أن من حقه الاحتفاظ بالنقود؛ لكنه قرّر الاتصال بالمتجر الذي عقد المزاد لمعرفة مالك الأريكة الأصلي.

يقول كيربي: "لقد اشتريت الأريكة ولم أشتر ما بداخلها من مال، لهذا المال صاحب ويجب أن يعود إليه".

ويوم الخميس الماضي، قابل كيربي؛ الأسرة -صاحبة الأريكة-؛ لتتوالى المفاجآت.

فمالك الأريكة شخصٌ يُدعى كيم فوث نيوبيري؛ وروى أنه ورث هذه الأريكة عن جده، ولم يعلم أن بها أموالاً خبّأها الجد دون علم أحد، والغريب أن أسرة الحفيد "نيوبيري" قرّرت التخلص من تلك الأريكة بأيِّ شكلٍ، حتى إنهم قرّروا حرقها إذا رفض محل المزادات الخيرية أن يأخذها ليبيعها ويضع عائد البيع في أعمال الخير.

وقال الحفيد "نيوبيري": "كنا نفكر في حرق الأريكة، بعدما فشلنا في العثور على متجر يرغب في شرائها.. لم أعلم أن بداخلها كنزاً خبّأه جدي".

لكن يبدو أن الكنز الحقيقي هو المخبأ بداخلنا جميعاً، إنه الخير.