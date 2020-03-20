هل يكون الكونغولي "لابا كودجو" بديلًا للفرنسي "غوميز" في "الهلال"؟

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن رغبة مسؤولي نادي الهلال، في ضم الكونغولي لابا كودجو محترف العين الإماراتي الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "africatopsports"؛ فإن النادي السعودي، سيسعى لاستغلال كافة إمكانياته المادية لضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الكونغولي قد يكون بديلًا عن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والكونغولي لابا كودجو شارك مع فريقه الحالي "العين" في 24 مباراة في الموسم الحالي، نجَح فيهم في تسجيل 26 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف وهو هداف الدوري الإماراتي.