"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.1% خلال 2021

رجّح ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.9%

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام.

وأوضح الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن النمو غير النفطي المتوقع عند 3.9 في المائة هذا العام، في حين من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5 في المائة في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".