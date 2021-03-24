إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية

هيئة القناة أعلنت تعديل نظام عبور السفن ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة

قررت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، تعديل نظام عبور السفن بالمجرى المائي؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة؛ لافتة إلى أن 8 زوارق قَطْر تعمل على تعويم سفينة حاويات ضخمة جَنَحت في القناة بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "لا تدخر جهدًا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية، والجهود مستمرة لتعويم سفينة الحاويات".

وقال مصدران كبيران بقطاع الملاحة: إن الهيئة قررت تعديل نظام عبور السفن؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وكانت سفينة الحاويات "إيفرجيفن"، البالغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما، قد جنحت مؤخرًا في القناة، وتسببت في إيقاف الملاحة بها وفق "رويترز".

وقالت "إفرجرين"، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة: إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".