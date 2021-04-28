"مريض كُلَى" يروي قصة تسرّب الأمطار لغرفته بالمستشفى.. 30 دقيقة حاسمة

دخلت من سقفها ليتم حينها إخراج المرضى قبل انتهاء الوقت المخصص.. بمكة

‬كشف مريض الكلى الاعلامي بصحيفة المدينة هاني قفاص تفاصيل عشية تسرُّب مياه الأمطار لأحد مستشفيات مكة المكرمة، وخروجه من جلسة الغسيل قبل الوقت المخصص بنصف ساعة، تحسباً لحدوث التماس كهربائي.

وقال "قفاص" لـ"سبق" إنه أثناء خضوعه للغسيل داخل قسم الغسيل الكلوي بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة، أمس، تعرضت الغرفة التي كان يجلس فيها ويخضع فيها للغسيل لتسرب مياه الأمطار من سقفها، ليتم حينها إخراج المرضى قبل انتهاء الوقت المخصص.

وأضاف: صاحب ذلك انقطاع للمياه التي تغذي أجهزة الغسيل الدموي، وقد تم إخراجي من غرفة الغسيل، وكان متبقياً 30 دقيقة بحجة التخوف من حدوث تماس كهربائي؛ أثناء هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة عصر أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد متصل؛ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمياه الأمطار وهي تخرج من سقف مستشفى آخر بمكة المكرمة، غير المشار إليه في شكوى "هاني قفاص"، وهو ما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات؛ لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى.

وكانت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قد أشارت في بيان لها حول الفيديو المتداول إلى أن جزءاً من غرف التنويم بأحد مستشفياتها قد تعرض أمس لتسرب مفاجئ لمياه الأمطار بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة، مما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى.

وأكدت أن كل المرضى بالمستشفى بصحة وسلامة، ويحظون بالرعاية دون تأثير ولله الحمد، وحول الفيديو المتداول أوضحت أنه كان لحظة التسرب والذي تم السيطرة عليه من قبل فرق الصيانة في حينه ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرب ومعالجتها واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.