تونس: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 362 حالة

تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 362 مصابًا.

وكشفت الوزارة في بيان لها مساء أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 10 وفيات؛ مشيرة إلى وضع قرابة 18500 شخص في الحجر الصحي.