بعد عاصفة "التنين" العنيفة.. "السيسي" يوجه رسالة للشعب المصري

تَقَدّم بالتعـازي والمـواساة لأسـر الضحايا وتمنى الشفاء العـاجل للمصابين

أثنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الشعب المصري وقدرته القوية ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت معظم المدن والمحافظات المصرية، وخلفت خسائر مادية وبشرية.

جاء ذلك في تغريدات للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي بمنصتيْ "تويتر" و"فيسبوك"، قال فيها: "لقد أثبت المصريون حكومة وشعبًا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد".

وأضاف: "أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدًا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.. الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيًّا من قلب الحدث".

وتابع الرئيس السيسي: "ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفرادُه روح تعاون عالية، وفدائية وترابطًا، تقول بوضوح إننا "سويًّا يدًا بيد.. أقوى من أي شيء".. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وكانت عاصفة "التنين" قد أحدثت أمطارًا رعدية وسيولًا بالعاصمة المصرية، القاهرة، وعددًا من المحافظات، الخميس؛ في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية وأحد المطارات، وفقًا لمسؤولين، فيما تم تداول صور ولقطات مصورة لطرق غمرتها المياه؛ فضلًا عن مآرب حافلات متضررة ونوافذ مهشمة، على وسائل التواصل الاجتماعي.