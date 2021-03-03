"تعليم صبيا" يقيم لقاء إثرائياً للموهوبين بحضور 400 مستفيد

تزامناً مع فعاليات أسبوع الموهبة الوطني الخليجي

رعى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اللقاء الإثرائي الذي نظمته إدارة تعليم صبيا بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) مساء الأربعاء 19-7-1442هـ تحت عنوان (الطريق إلى برامج موهبة الإثرائية والجامعات المرموقة) وقدمه الدكتور باسل عبد الله السدحان نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

جاء ذلك بحضور أكثر من 400 مستفيد ومستفيدة حيث يأتي تزامناً مع فعاليات أسبوع الموهبة الوطني الخليجي الذي دشنه مدير تعليم صبيا بداية هذا الأسبوع. ويهدف اللقاء لرسم خارطة طريق لتأهيل الطلاب لبرامج إثرائية جديدة تزيد من جاهزيتهم لخوض المنافسات وتحقيق الإنجازات الوطنية والدولية.

واستهدف اللقاء الطلبة الموهوبين والموهوبات الحاصلين على أعلى الدرجات بمقياس موهبة من الصفين الثاني والثالث المتوسط، والصف الأول ثانوي، بحضور منسقي ومنسقات ومشرفي ومشرفات الموهوبين، وأولياء أمورهم.

فيما أثنى الدكتور السدحان على إدارة تعليم صبيا من خلال استعراضه لترتيب الإدارات في التسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين، ومسابقة الكانجارو، ومسابقة موهوب، وحضور الإدارة المتقدم.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، شملت أهداف الرؤية 2030 وتماشيها مع أهداف مؤسسة موهبة، والخطة الإستراتيجية لمؤسسة موهبة، ورؤيتها ورسالتها، ورحلة الطالب من الموهبة إلى الأثر، وإحصائيات عن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين خلال السنوات الماضية.

كما تحدث عن أبرز البرامج التي تقدمها موهبة، فصول موهبة، برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات، أهدافه، مستفيدوه، مستوياته، كيفية التسجيل فيه، برامج موهبة الإثرائية، محتوياتها، وحداتها الإثرائية، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، برنامج موهبة الإثرائي البحثي، برنامج موهبة الإثرائي العالمي.