"تعليم مكة" يطلق منافسات دوري المعلمين الثانية

تنطلق مساء اليوم، أولى منافسات دوري المعلمين الثانية بتعليم مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة نشاط الطلاب والنشاط الرياضي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم .

يذكر أن هذه البطولة ينظمها تعليم مكة للموسم الثاني على التوالي، وعلى كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار ‫#همة_حتى_القمة، والتي تضم 89 مدرسة، وبمشاركة أكثر من 1800 معلم يتنافسون في 8 ملاعب.

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06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 02:30 PM

"تعليم مكة" يطلق منافسات دوري المعلمين الثانية

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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تنطلق مساء اليوم، أولى منافسات دوري المعلمين الثانية بتعليم مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة نشاط الطلاب والنشاط الرياضي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم .

يذكر أن هذه البطولة ينظمها تعليم مكة للموسم الثاني على التوالي، وعلى كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار ‫#همة_حتى_القمة، والتي تضم 89 مدرسة، وبمشاركة أكثر من 1800 معلم يتنافسون في 8 ملاعب.

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