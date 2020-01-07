المملكة تشارك في الدورة "10" للجمعية العامة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة

برئاسة د. "السلطان".. خلال الفترة من 11 - 12 يناير 2020م في مدينة أبوظبي

تشارك المملكة ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث سيترأس وفد المملكة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، خلال الفترة من 16 - 17 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 - 12 يناير 2020م في مدينة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وانضمت المملكة لعضوية الوكالة منذ 29 يناير 2012م وتسهم في العديد من اجتماعاتها ومشاريعها وعلى رأسها مشروع الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة.

وتُعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" منظمة دولية تهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم، وقد تأسست في 26 يناير 2009م، ويقع مقر الأمانة العامة للوكالة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانضمت لعضويتها حتى الآن "161" دولة و"22" دولة في طور الانضمام، حيث تسعى الوكالة إلى أن تصبح القوة الدافعة الرئيسية في تشجيع الدول على التحول السريع نحو الاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة وفي ضوء رؤية المملكة 2030 تهدف لتنويع مزيج الطاقة المحلي عبر إدخال مصادر بديلة للطاقة كالطاقة الشمسية، والطاقة الجيوحرارية، وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعديد من الخطوات في هذا المجال من خلال المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة الذي تشرف عليه المدينة وبمشاركة من الجهات ذات العلاقة.

وتتوفر خدمات المركز للمستفيدين في قطاع الطاقة المتجددة عبر "بوابة أطلس مصادر الطاقة المتجددة" http://rratlas.energy.gov.sa، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، ومن ذلك توطين تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها بأنواعها المختلفة كتحلية المياه باستعمال الطاقة الحرارية الشمسية المركزة والاستثمار بها، وتطوير الكوادر البشرية اللازمة وذلك لتلبية تطلعات واحتياجات هذا القطاع الحيوي من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والقدرات المطلوبة.

وتقوم المدينة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والشركاء الرئيسين لإدارة برنامج الطاقة المتجددة في المملكة وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وفق خطط المشاريع والبرامج المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020م، بما يسهم في نهضة ورفعة المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.