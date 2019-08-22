بالصور "السلاحف العملاقة" تجذب 5 آلاف سعودي في المحيط الهندي.. تعرف على السبب

تشتهر جزر المحيط الهندي بالزواحف سواء النادرة أو المتوافرة، ومنها السلاحف العملاقة، والتي يصل وزنها إلى طن وعمرها إلى 300 سنة وتشتهر جزيرة موريشيوس بهذه السلاحف التي تعد من أفضل الأنشطة السياحية التي تجذب السياح من العالم للجزيرة.

ومؤخراً كشفت هيئة موريشيوس للترويج السياحي عن مفاجأة غير متوقعة، وهي زيادة زوار موريشيوس من السياح السعوديين بنسبة قاربت 50‎%‎ وخلال عام 2019 في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بلغ إجمالي عدد الزوار السعوديين 13.704 تم تسجيلها خلال هذه الفترة، بارتفاع عن 9.190 شخصاً تم تسجيلهم خلال نفس الفترة من عام 2018، مما زاد تصنيف المملكة العربية السعودية من المركز الثاني عشر إلى العاشر في قائمة أهم الأسواق الدولية للمسافرين الوافدين إلى موريشيوس، وهي التي تعرف عالمياً بجزيرة "موري".

ويؤكد سلطان الزهراني مدير وكالة نادي المسافر بالسعودية أن هذه الزيادة ترجع لثلاثة أسباب؛ وهي الفعاليات والأنشطة الترويجية والتسويقية المستمرة لسياحة موريشيوس، والسبب الثاني تشغيل خط مباشر للخطوط السعودية، والسبب الثالث عدم وجود تأشيرة، بالإضافة إلى جمال الطبيعة ورخص الفنادق.