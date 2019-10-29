رئيس الوزراء الهندي يغرد بالعربية فور وصوله الرياض.. بماذا وصف المملكة؟

في زيارة للسعودية لحضور منتدى مبادرة الاستثمار

غرَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي باللغة العربية فور وصوله العاصمة الرياض في إطار زيارته للمملكة لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكتب"مودي" الذي اعتاد التغريد بالإنجليزية والهندية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" باللغة العربية: "وصلت إلى المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة مهمة، تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دولة صديقة، نعتز بها كثيرًا. سوف أنخرط في برامج حافلة خلال الزيارة".

وكان رئيس الوزراء الهندي قد وصل والوفد المرافق له إلى الرياض مساء أمس في زيارة للمملكة لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أُجريت له مراسم استقبال رسمية؛ إذ عُزف السلامان الوطنيان للبلدَيْن.