الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة

قالت: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرّك المجتمع الدولي

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة باستهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام بجانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.