رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تنفي ملكيتها لعقارات أو أموال بالسعودية

كذبت تقارير إعلامية ببلادها عقب تحقيقات لمكافحة الكسب غير المشروع

نفت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء أن يكون لديها هي أو أحد أفراد أسرتها أملاك أو أموال في السعودية.

وفي التفاصيل، جاءت تصريحات "ضياء" بعدما تناقلت وسائل إعلام بنجلاديشية خلال الأيام الماضية عن وجود ممتلكات لرئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، في السعودية، عقب تحقيقات لمكافحة الكسب غير المشروع.

ومن جهة أخرى، قال ميرزا فخر الإسلام الأمين العام لحزب بنجلاديش القومي الذي ترأسه ضياء، إن التقارير التي تم نشرها غير صحيحة على الإطلاق، موضحًا أن أسماء المصادر التي ذكرتها وسائل الإعلام البنجلاديشية لا أساس لها وهي أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع.

وألمحت رئيسة الوزراء شيخة حسينة في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي عن أصول تملكها خالدة في السعودية، وطالبت الإعلام بكشفها.

وردًا على ما أشارت إليه شيخة حسينة، قال ميرزا فخر الإسلام، إنه تمت مطالبة حكومة حسينة بتقديم الأدلة عن وجود ممتلكات أو أموال لخالدة في السعودية أو عليها نفي ذلك.