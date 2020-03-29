"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة المكرمة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثامنة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: (الجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، ورنية)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.