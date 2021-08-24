شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

قامت باتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 40 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقال "النصار": تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

شرطة حائل حائل فيروس كورونا الجديد

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24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 02:29 PM

قامت باتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا

شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 40 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقال "النصار": تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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شرطة حائل حائل فيروس كورونا الجديد

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