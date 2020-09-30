أرمينيا تنشر حطام طائرة عسكرية اتهمت تركيا بإسقاطها

أنقرة نفت مزاعم يريفان حول المقاتلة

نشرت أرمينيا صورا على منصة حكومية على الإنترنت، اليوم الأربعاء لحطام طائرة، أعلنت أنها طائرة عسكرية من طراز سوخوي-25 أسقطتها مقاتلة تركية أمس.

ونفت تركيا وأذربيجان مزاعم يريفان بأن مقاتلة تركية من طراز إف-16 أسقطت الطائرة الأرمينية، مما أدى إلى مقتل الطيار، وفقاً لـ "رويترز".
ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ بسبب إقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي يومه الرابع في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود، منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994.

أرمينيا حطام طائرة

0

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 03:06 PM

أنقرة نفت مزاعم يريفان حول المقاتلة

أرمينيا تنشر حطام طائرة عسكرية اتهمت تركيا بإسقاطها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 2,330

نشرت أرمينيا صورا على منصة حكومية على الإنترنت، اليوم الأربعاء لحطام طائرة، أعلنت أنها طائرة عسكرية من طراز سوخوي-25 أسقطتها مقاتلة تركية أمس.

ونفت تركيا وأذربيجان مزاعم يريفان بأن مقاتلة تركية من طراز إف-16 أسقطت الطائرة الأرمينية، مما أدى إلى مقتل الطيار، وفقاً لـ "رويترز".
ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ بسبب إقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي يومه الرابع في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود، منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أرمينيا حطام طائرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020