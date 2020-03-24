العثور على السبعيني "مفقود الرياض" بصحة جيدة

وجده فريق "إنجاد" بجنوب شرق حوطة بني تميم

عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على مفقود الرياض جنوب شرق محافظة حوطة بني تميم.

وقال فريق "إنجاد": إن عضو الفريق عبدالله بن علي الزنان عثر على المفقود السبعيني وهو بحالة صحية جيدة، بعد أن ترجّل المفقود من سيارته ومشى على قدميه مسافة طويلة، تم تتبع أثره حتى عُثر عليه.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة حوطة بني تميم بمتابعة من مدير الشرطة الرائد عبدالوهاب آل مغيرة والدفاع المدني، استنفرت جهودها بمشاركة عدد من الفِرَق التطوعية الأخرى؛ للبحث عن سبعيني خرج من منزله بمدينة الرياض أمس وهو يستقل سيارة نوع "جيب تويوتا"، وتَوَجه إلى منطقة صحراوية جنوب شرق محافظة حوطة بني تميم، قبل أن يُعثر عليه قبل قليل وهو بصحة ولله الحمد.