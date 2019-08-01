التنفيذ فوري.. قرار من "ساما" بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء

مؤسسة النقد تؤكد: نهدف إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس.

كما قررت "ساما" خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

وأوضحت المؤسسة اليوم أن مفعول هذا القرار يسري فورًا، ويهدف القرار إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي.